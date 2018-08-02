Літак США проводить розвідку біля берегів окупованого Криму

Літак здійснює розвідувальний політ поблизу південного узбережжя Криму і вздовж чорноморського узбережжя РФ

Літак Військово-повітряних сил США Boeing RC-135V сьогодні, 2 серпня, здійснює розвідувальний політ поблизу південного узбережжя окупованого Криму і вздовж чорноморського узбережжя Росії. Про це повідомляє "Український мілітарний портал".

Повідомляється, що літак здійснює розвідувальний політ поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії в Новоросійську.

Фото: маршрут польоту (twitter.com/AircraftSpots)

Нагадаємо, 21 липня літак військово-повітряних сил Великобританії Raytheon Sentinel R1 провів розвідку біля берегів окупованого Криму і Краснодарського краю. Повітряне судно з бортовим номером ZJ691 піднялося з британської військової бази Акротірі, яка знаходиться на Кіпрі.