Самолет съехал с рулежной дорожки из-за плохой видимости: в аэропорту Риги произошло ЧП

Рулежная дорожка - часть летного поля аэродрома, соединяющая между собой элементы летного поля, специально подготовленная и предназначенная для руления и буксировки воздушных судов - закрыта.

На месте происшествия работают ответственные службы и представители авиакомпании. ЧП произошло с рейсом BT102, вылетевшим из Стокгольма в 11:05 и совершившим посадку в Риге в 11:52.

"Ни один пассажир в результате ЧП не получил ранений, и все 44 пассажира в полной безопасности доставлены в терминал аэропорта. В свою очередь, самолет доставлен в ангар для дальнейшей проверки", - сообщила представитель airBaltic Алиса Бетхере.

Фото: в аэропорту Риги произошло ЧП (twitter.com/edgarsrinkevics)