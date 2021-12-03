RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Літак з'їхав з руліжної доріжки через погану видимість: в аеропорту Риги сталася НП

Автор: Анастасія Рокитна

В аеропорту "Рига" через погану видимість з руліжної доріжки з'їхав літак. Через подію аеропорт закрили до 15:00 для вильотів і посадок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

Руліжна доріжка - частина льотного поля аеродрому, що з'єднує між собою елементи льотного поля, спеціально підготовлена і призначена для рулювання і буксирування повітряних суден - закрита.

На місці події працюють відповідальні служби та представники авіакомпанії. НП сталася з рейсом BT102, що вилетів зі Стокгольма в 11:05 і здійснив посадку в Ризі в 11:52.

"Жоден пасажир в результаті НП не отримав поранень, і всі 44 пасажири в повній безпеці доставлені в термінал аеропорту. У свою чергу, літак доставлений в ангар для подальшої перевірки", - повідомила представник airBaltic Аліса Бетхере.

Фото: в аеропорту Риги сталася НП (twitter.com/edgarsrinkevics)

Читайте РБК-Україна в Google News
РигаНадзвичайний стан