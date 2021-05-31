Самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Берлине из-за "чрезвычайной ситуации в воздухе"

Рейс, на борту которого находились 160 человек, следовал из Дублина в Краков, он сел в аэропорту Берлин-Бранденбург немного после 20:00. (21:00 по Киеву) в воскресенье. На место происшествия прибыла федеральная полиция Германии. Они использовали собак-детекторов для досмотра багажа перед тем, как его завезли в аэропорт.

Представитель полиции Берлина сообщила, что сотрудники не обнаружили никакой опасности.

"Пассажиры возобновят свое путешествие в Польшу на другом самолете", - сказала представитель полиции AFP без других подробностей.

Пассажиры смогли продолжить путешествие на другом самолете, который его заменил около 4 утра по местному времени.

Причина внеплановой посадки еще не до конца ясна. Представитель аэропорта Ян-Петер Хаак сказал газете Bild, что самолет Ryanair совершил посадку после сообщения о чрезвычайной ситуации в воздухе, и потому "немедленно получил разрешение на посадку в аэропорту Берлина".

Bild сообщил, что неожиданная посадка произошла якобы после сообщения об угрозе взрыва бомбы, однако полиция не комментировала публично подробности операции.