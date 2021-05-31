Літак Ryanair здійснив аварійну посадку в Берліні через "надзвичайну ситуацію в повітрі"

Рейс, на борту якого перебували 160 осіб, прямував із Дубліна до Кракова, він сів в аеропорту Берлін-Бранденбург трохи після 20:00. (21:00 за Києвом) у неділю. На місце події прибула федеральна поліція Німеччини. Вони використовували собак-детекторів для огляду багажу перед тим, як його завезли в аеропорт.

Представник поліції Берліна повідомила, що співробітники не виявили жодної небезпеки.

"Пасажири відновлять свою подорож до Польщі на іншому літаку", - сказала представник поліції AFP без інших подробиць.

Пасажири змогли продовжити подорож на іншому літаку, що його замінив близько 4 ранку за місцевим часом.

Причина позапланової посадки ще не до кінця зрозуміла. Представник аеропорту Ян-Петер Хаак сказав газеті Bild, що літак Ryanair здійснив посадку після повідомлення про надзвичайну ситуацію в повітрі, і "тому негайно отримав дозвіл на посадку в аеропорту Берліна".

Bild повідомив, що несподівана посадка сталася нібито після повідомлення про загрозу вибуху бомби, проте поліція не коментувала публічно подробиці операції.