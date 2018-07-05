Бортпроводники Ryanair в четырех странах заявили о забастовке

Бортпроводники в Италии, Португалии, Испании и Бельгии заявили о забастовке в конце июля

Бортпроводники авиакомпании Ryanair в Италии, Португалии, Испании и Бельгии заявили о забастовке в конце июля. Об этом сообщает ВВС.

Так, согласно информации издания, 4 июля профсоюзы передали руководству перечень своих условий. В частности, среди них - требование об оплате на банковские счета в странах проживания сотрудников, а не в Ирландии.

Сообщается, что в Италии бортпроводники проведут 24-часовую забастовку 25 июля, а сотрудники компании в Испании, Португалии и Бельгии будут бастовать 48 часов 25-26 июля.

Отметим, что если ирландская авиакомпания не пойдет на уступки, забастовки могут продлиться.

Напомним, в мае во Франции из-за забастовки госслужащих были отменены около 20% авиарейсов.