Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Бортпроводники Ryanair в четырех странах заявили о забастовке

НовостиОбщество    05.07.2018 - 17:56
Иллюстративное фото (wikimedia.org)
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Бортпроводники в Италии, Португалии, Испании и Бельгии заявили о забастовке в конце июля

Бортпроводники авиакомпании Ryanair в Италии, Португалии, Испании и Бельгии заявили о забастовке в конце июля. Об этом сообщает ВВС.

Так, согласно информации издания, 4 июля профсоюзы передали руководству перечень своих условий. В частности, среди них - требование об оплате на банковские счета в странах проживания сотрудников, а не в Ирландии.

Сообщается, что в Италии бортпроводники проведут 24-часовую забастовку 25 июля, а сотрудники компании в Испании, Португалии и Бельгии будут бастовать 48 часов 25-26 июля.

Отметим, что если ирландская авиакомпания не пойдет на уступки, забастовки могут продлиться.

Напомним, в мае во Франции из-за забастовки госслужащих были отменены около 20% авиарейсов. 

 

На Кипре задержали украинца, который спровоцировал задержку двух авиарейсов Ryanair запускает еще один рейс из Украины в Польшу
Теги публикации: Ryanair, забастовка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь