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Самолет-разведчик США снова пролетел над востоком Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Самолет-разведчик E-8C (JSTARS) Военно-воздушных сил Соединенных Штатов 30 декабря совершил еще один полет над востоком Украины. Он несколько раз пролетел вдоль линии разграничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

На онлайн-карте сервиса видно, что самолет-разведчик прилетел в Украину со стороны Европы. Он совершил несколько полетов вдоль линии разграничения на Донбассе с севера на юг и обратно.

Самолет E-8C оснащен мощной разведывательной аппаратурой. Его бортовая антенна имеет обзор градусов и позволяет охватывать в минуту около 50 тысяч квадратных километров. Разведчик способен отслеживать как наземные, так и воздушные цели.

Напомним, самолет E-8C впервые пролетел над востоком Украины 27 декабря. Его сопровождало воздушное судно разведки C-135V.

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Соединенные Штаты АмерикиДонбасс