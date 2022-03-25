Самолет президента Польши совершил аварийную посадку. Он летел на встречу с Байденом

Информацию об аварийной посадке президентского самолета подтвердил и заведующий отделом международной политики Аппарата президента Якуб Кумох.

"Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву, сейчас мы находимся перед вылетом резервного самолета в Жешув", - заявил Кумох.

Также он добавил, что программа встречи президентов будет несколько изменена.