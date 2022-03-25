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Самолет президента Польши совершил аварийную посадку. Он летел на встречу с Байденом

Фото: президент Польши Анджей Дуда (facebook.com/andrzejduda)
Автор: Сергей Пышкин

Самолет президента Польши Анджея Дуды совершил аварийную посадку во время полета в Жешув и вернулся в Варшаву. Он летел, чтобы встретиться с главой Белого дома Джо Байденом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Fakt.

Информацию об аварийной посадке президентского самолета подтвердил и заведующий отделом международной политики Аппарата президента Якуб Кумох.

"Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву, сейчас мы находимся перед вылетом резервного самолета в Жешув", - заявил Кумох.

Также он добавил, что программа встречи президентов будет несколько изменена.

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