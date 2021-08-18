Самолет Нидерландов вылетел из Кабула пустым: обстановка в аэропорту остается напряженной

Военный самолет Нидерландов, отправленный для эвакуации из Афганистана голландских граждан, из-за хаоса в аэропорту Кабула не смог взять на борт ни одного пассажира и вылетел пустым. В воздушной гавани сохраняется напряженная обстановка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .

Как сообщила министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг, у экипажа самолета было мало времени и командир принял решение взлетать без пассажиров.

"У нас было слишком мало времени", - сказала она, добавив, что самолет пробыл на земле около получаса.

По данным телеканала, в зоне международного аэропорта Кабула обстановка остается неспокойной. За пределами воздушной гавани находятся сотни людей, которые пытаются попасть на самолет, чтобы покинуть Афганистан.

Вокруг аэропорта дежурят боевики радикального движения "Талибан". Они для наведения порядка стреляют в воздух или по людям.

"Бампер к бамперу, машины почти не двигаются. Вокруг стоят боевики "Талибана". Мы действительно видели, как они физически пытались вернуть людей. Мы видели их и слышали, как они много стреляли по толпе, чтобы разогнать толпу", - рассказала корреспондент телеканала Клариса Уорд.

По ее словам, талибы не дают людям пройти через контрольно-пропускные пункты возле аэродрома. "Ситуация определенно хаотична и это определенно опасно", - отметила журналист.