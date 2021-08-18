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Літак Нідерландів вилетів з Кабула порожнім: обстановка в аеропорту залишається напруженою

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Кабул, Середа 18 серпня 2021 16:09
Літак Нідерландів вилетів з Кабула порожнім: обстановка в аеропорту залишається напруженою Фото: літак Нідерландів вилетів з Кабула без пасажирів (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Військовий літак Нідерландів, відправлений для евакуації з Афганістану голландських громадян, через хаос в аеропорту Кабула не зміг взяти на борт жодного пасажира і вилетів порожнім. У повітряній гавані зберігається напружена обстановка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як повідомила міністр закордонних справ Нідерландів Сігрід Кааг, у екіпажу літака було мало часу і командир прийняв рішення злітати без пасажирів.

"У нас було занадто мало часу", - сказала вона, додавши, що літак пробув на Землі близько пів години.

За даними телеканалу, в зоні міжнародного аеропорту Кабула обстановка залишається неспокійною. За межами повітряної гавані знаходяться сотні людей, які намагаються потрапити на літак, щоб покинути Афганістан.

Навколо аеропорту чергують бойовики радикального руху "Талібан". Вони для наведення порядку стріляють в повітря або по людях.

"Бампер до бампера, машини майже не рухаються. Навколо стоять бойовики "Талібану". Ми дійсно бачили, як вони фізично намагалися повернути людей. Ми бачили їх і чули, як вони багато стріляли по натовпу, щоб розігнати натовп", - розповіла кореспондент телеканалу Клариса Уорд.

За її словами, таліби не дають людям пройти через контрольно-пропускні пункти біля аеродрому. "Ситуація безумовно хаотична і це безумовно небезпечно", - зазначила журналіст.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Україна направила два літаки до Афганістану для евакуації своїх громадян.

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Нідерланди Афганистан Кабул
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