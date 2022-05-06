Самолет и много беспилотников: ВСУ поразили 15 воздушных целей оккупантов

Противовоздушная оборона Украины 5 мая обезвредила 15 воздушных целей врага. В частности, 14 БПЛА и самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

Боевая авиация противника и дальше действует на расстоянии, не входя в контролируемое Вооруженными силами Украины воздушное пространство.

"5 мая противовоздушной обороной поражено не менее 15 воздушных целей: 14 беспилотников типа "Орлан" и один самолет, предварительно истребитель Су-30", - говорится в сообщении.

Самолет оккупантов сбит на Восточном направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных сил.

"Орлан-10" сбивают все доступные средства - зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя", - сообщили в Командовании Воздушных сил.