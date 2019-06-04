Самолет из Киева осуществил аварийную посадку в Таллине

В столице Эстонии Таллине во вторник, 4 июня, совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Nordica, который летел из Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Как сообщается, аварийная посадка была совершена из-за разрушения покрышки шасси. На борту самолета находились 35 пассажиров и пять членов экипажа.

Всех пассажиров самолета эвакуировали. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, который летел в Мурманск.Самолет после посадки был полностью охвачен пламенем. Людям пришлось эвакуироваться по спасательным трапам.

Кроме того, в аэропорту Праги около сотни пассажиров самолета были эвакуированы. Рейсы были отменены в Филадельфию, Осло, Мадрид, Париж, Ниццу, Женеву, Афины и другие города. Однако, точное количество отмененных и задержанных рейсов не указывалось.

Также в Уэльсе недалеко от валлийского города Абергавенни в графстве Монмутшир легкомоторный самолет упал на автодорогу А-40, в результате чего пострадали три человека.