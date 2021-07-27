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Самолет Киев - Батуми совершил вынужденную посадку в Тбилиси

Автор: РБК-Украина

Самолет украинской авиакомпании Yanair, который летел из Киева в Батуми, совершил вынужденную посадку в Тбилиси. Причиной стали проливной дождь и туман над Батуми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Грузия онлайн".

Сообщается, что пассажиры находились в аэропорту Тбилиси несколько часов. На данный момент туман рассеялся и самолет уже вылетел в направлении Батуми.

"Все остальные регулярные рейсы осуществляются по расписанию. Больше никаких задержек из-за погодных условий нет", - сообщили в Батумском аэропорту.

Также сообщается, что была небольшая задержка авиарейса Львов - Батуми, но она не связана с грузинской стороной.

Напомним, ранее рейс из Харькова в Турцию компании МАУ пришлось возвращать в аэропорт из-за инцидента с птицей.

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