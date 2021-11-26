Самолет с главой МИД Швейцарии экстренно посадили в России вместо Китая

Швейцарский правительственный самолет, в котором летел глава МИД Игнацио Кассисом, по пути в Китай был вынужден экстренно приземлиться в Москве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Tribune de Genève .

В данный момент россияне проверяют исправность самолета и решают, сможет ли продолжиться поездка. Посадка была стандартной, никакой опасности для пассажиров воздушного судна не было.

Как стало известно изданию, самолет выполнял рейс из Новосибирска в Ханчжоу, однако полет неожиданно прервался. Причиной экстренной посадки послужила техническая проблема с самолетом.

Напомним, 10 ноября испанский суд арестовал 12 пассажиров самолета компании Air Arabia, выполнявшего рейс из Марокко в Турцию. Один из задержанных подозревается в инсценировке диабетической коме, вынудившей экипаж лайнера совершить экстренную посадку в аэропорту города Пальма.

Инцидент произошел вечером 5 ноября. Самолет авиакомпании Air Arabia, летевший из Касабланки в Стамбул, запросил экстренную посадку в Пальма-де-Майорке, после того, как одному из пассажиров стало плохо.

После приземления самолета из салона сбежал 21 пассажир. Из-за их поиска аэропорт закрыли на три часа. Задержать удалось девять человек. Еще 12 граждан Марокко и Палестины продолжают искать.