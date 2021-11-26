ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Самолет с главой МИД Швейцарии экстренно посадили в России вместо Китая

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 17:59
Самолет с главой МИД Швейцарии экстренно посадили в России вместо Китая Фото: Самолет главы МИД Швейцарии экстренно сел в Москве (David McNew/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Швейцарский правительственный самолет, в котором летел глава МИД Игнацио Кассисом, по пути в Китай был вынужден экстренно приземлиться в Москве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Tribune de Genève.

Как стало известно изданию, самолет выполнял рейс из Новосибирска в Ханчжоу, однако полет неожиданно прервался. Причиной экстренной посадки послужила техническая проблема с самолетом.

В данный момент россияне проверяют исправность самолета и решают, сможет ли продолжиться поездка. Посадка была стандартной, никакой опасности для пассажиров воздушного судна не было.

Напомним, 10 ноября испанский суд арестовал 12 пассажиров самолета компании Air Arabia, выполнявшего рейс из Марокко в Турцию. Один из задержанных подозревается в инсценировке диабетической коме, вынудившей экипаж лайнера совершить экстренную посадку в аэропорту города Пальма.

Инцидент произошел вечером 5 ноября. Самолет авиакомпании Air Arabia, летевший из Касабланки в Стамбул, запросил экстренную посадку в Пальма-де-Майорке, после того, как одному из пассажиров стало плохо.

После приземления самолета из салона сбежал 21 пассажир. Из-за их поиска аэропорт закрыли на три часа. Задержать удалось девять человек. Еще 12 граждан Марокко и Палестины продолжают искать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва Швейцария
NEWS
Госпереворот и Ахметов, вероятность войны и Путин: основные заявления Зеленского на марафоне
Госпереворот и Ахметов, вероятность войны и Путин: основные заявления Зеленского на марафоне
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит