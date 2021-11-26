Самолет с главой МИД Швейцарии экстренно посадили в России вместо Китая
Швейцарский правительственный самолет, в котором летел глава МИД Игнацио Кассисом, по пути в Китай был вынужден экстренно приземлиться в Москве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Tribune de Genève.
Как стало известно изданию, самолет выполнял рейс из Новосибирска в Ханчжоу, однако полет неожиданно прервался. Причиной экстренной посадки послужила техническая проблема с самолетом.
В данный момент россияне проверяют исправность самолета и решают, сможет ли продолжиться поездка. Посадка была стандартной, никакой опасности для пассажиров воздушного судна не было.
Напомним, 10 ноября испанский суд арестовал 12 пассажиров самолета компании Air Arabia, выполнявшего рейс из Марокко в Турцию. Один из задержанных подозревается в инсценировке диабетической коме, вынудившей экипаж лайнера совершить экстренную посадку в аэропорту города Пальма.
Инцидент произошел вечером 5 ноября. Самолет авиакомпании Air Arabia, летевший из Касабланки в Стамбул, запросил экстренную посадку в Пальма-де-Майорке, после того, как одному из пассажиров стало плохо.
После приземления самолета из салона сбежал 21 пассажир. Из-за их поиска аэропорт закрыли на три часа. Задержать удалось девять человек. Еще 12 граждан Марокко и Палестины продолжают искать.