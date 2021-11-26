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Літак з головою МЗС Швейцарії екстрено посадили в Росії замість Китаю

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П'ятниця 26 листопада 2021 17:59
Літак з головою МЗС Швейцарії екстрено посадили в Росії замість Китаю Фото: Літак глави МЗС Швейцарії екстрено сів у Москві (David McNew / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Швейцарський урядовий літак, в якому летів глава МЗС Ігнаціо Кассісом, по дорозі до Китаю був змушений екстрено приземлитися в Москві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Tribune de Genève.

Як стало відомо виданню, літак виконував рейс з Новосибірська в Ханчжоу, проте політ несподівано перервався. Причиною екстреної посадки послужила технічна проблема з літаком.

В даний момент росіяни перевіряють справність літака і вирішують, чи зможе продовжитись поїздка. Посадка була стандартною, ніякої небезпеки для пасажирів повітряного судна не було.

Нагадаємо, 10 листопада іспанський суд заарештував 12 пасажирів літака компанії Air Arabia, що виконував рейс з Марокко до Туреччини. Один із затриманих підозрюється в інсценуванні діабетичноъ коми, яка змусила екіпаж лайнера вчинити екстрену посадку в аеропорту міста Пальма.

Інцидент стався ввечері 5 листопада. Літак авіакомпанії Air Arabia, що летів з Касабланки в Стамбул, запросив екстрену посадку в Пальма-де-Майорці, після того, як одному з пасажирів стало погано.

Після приземлення літака з салону втік 21 пасажир. Через їх пошук аеропорт закрили на три години. Затримати вдалося дев'ять осіб. Ще 12 громадян Марокко і Палестини продовжують шукати.

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