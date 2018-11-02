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Самолет Air France вынужденно вернулся в Париж из-за недопуска на вход в воздушное пространство РФ

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 10:45
Фото: самолет Air France (airfrance.ua)
Фото: самолет Air France (airfrance.ua)

Air France подтвердил информацию, что не знает четкой причины такого отказа

Из-за отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство Российской Федерации самолет французской авиакомпании Air France вынужденно вернулся в Париж во время полета во Вьетнам. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Europe 1.

Air France подтвердил информацию, что не знает четкой причины такого отказа. Капитан самолета заявил, что никогда ранее не сталкивался с подобными ситуациями.

По словам одной из пассажирок самолета, капитан во время полета объявил об отсутствии разрешения на полет над частью территории России.

Представители авиакомпании предположили, что причиной происшествия могла стать компьютерная ошибка.

"Но единственная уверенность в данном инциденте, в конце концов, заключается в том, что когда Россия говорит "нет", это означает "нет", - сообщили в авиакомпании.

Напомним, Великобритания подняла в воздух два истребителя "Тайфун" для перехвата двух российских бомбардировщиков, которые приблизились к воздушному пространству страны.

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Новости Украины Российская Федерациявоздушное пространствоAir France
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