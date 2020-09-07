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Самое масштабное HR-событие 2020! Кейс-конференция "Инновации, тренды и лучшие HR-решения 2020"

Пресс-релизы, Понедельник 07 сентября 2020 14:54
Самое масштабное HR-событие 2020! Кейс-конференция "Инновации, тренды и лучшие HR-решения 2020"

1 октября, четверг, состоится кейс-конференция Премии HR-Украина 2020 "Инновации, тренды и лучшие HR-решения 2020". Формат онлайн. Организаторкомпания grc.ua ( в прошлом hh.ua), grc.ua больше чем job-портал

На кейс-конференции вас ожидают 40 актуальных HR-кейсов от ведущих компаний Украины, лучшие решения HR, которые дали wow-результат для бизнеса.

Вы услышите выступления компаний: 1+1 media, ArcelorMittal, Bayadera Group, CRH, Credit Agricole Ukraine, DataArt, Domino's Pizza, Eldorado, EPAM, Genesis, JTI, Kernel, INTEGRITES, Intellias, Parimatch Tech, razom communications, SoftServe, StarLightMedia, TEDIS Ukraine, VARUS, Агропросперис, Агротек, Альфа-Банк, Золотой Век, Лантманнен Акса, Мариупольский городской совет, Национальный банк Украины, Полтавський горно-обогатительный комбинат, ПУМБ, Сильпо, УКРСИББАНК, Укргаздобыча, Укрэнерго.

У программе кейс-конференции Премии: панельные дискуссии и выступления ТОП-менеджеров и HR-экспертов по актуальным вопросам рынка труда. Авторы проектов поделятся своим опытом:

  • Антикризисный HR в новых реалиях
  • Автоматизация HR-процессов и наращивание digital-skills сотрудников
  • Создание современных систем обучения и развития персонала
  • Трансформации корпоративной культуры для достижения бизнес-целей
  • Построение бренда работодателя и HR-маркетинг в действии: Candidate experience&Employee experience
  • Программы развития лидеров
  • Well-being проекты
  • Повышение привлекательности отрасли и престижа рабочих профессий
  • Как привлечь талантливую молодежь и помочь ей реализовать свой потенциал в Украине
  • Как сделать сотрудников компании удовлетворенными и счастливыми
  • Как создать условия для волонтерского движения для развития талантов компании

Кейс-конференция имеет практический формат, только практика и актуальный опыт HR 2019-2020 - все новое, появившееся в HR за последний год.

Короткий анонс кейсов, которые будут представлены в рамках конференции и программу смотрите на сайте Премии HR-бренд Украина.

Бронируйте 1 окртября в календаре, покупайте билеты уже сейчас и получите мощный заряд вдохновения и бесценный HR-практик. Узнайте первыми о прорывных идеях и решениях 2020 года!

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