Долучись до наймасштабнішої HR-події 2020! Кейс-конференція "Інновації, тренди та кращі HR-рішення 2020"

1 жовтня, четвер, відбудеться кейс-конференція "Премія HR-Україна 2020" "Інновації, тренди та кращі HR-рішення 2020". Формат онлайн. Організатор – компанія grc.ua ( у минулому hh.ua), grc.ua – більше ніж job-портал
На кейс-конференції вас чекають 40 актуальних HR-кейсів від провідних компаній України, кращі рішення HR, що дали wow-результат для бізнесу.
Ви почуєте виступи компаній: 1+1 media, ArcelorMittal, Bayadera Group, CRH, Credit Agricole Ukraine, DataArt, Domino's Pizza, Eldorado, EPAM, Genesis, JTI, Kernel, INTEGRITES, Intellias, Parimatch Tech, razom communications, SoftServe, StarLightMedia, TEDIS Ukraine, VARUS, Агропросперіс, Агротек, Альфа-Банк, Золотий Вік, Лантманнен Акса, Маріупольська міська рада, Національний банк України, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, ПУМБ, Сільпо, УКРСИББАНК, Укргазвидобування, Укренерго.
У програмі кейс-конференції Премії: панельні дискусії і виступи ТОП-менеджерів та HR-експертів з актуальних питань ринку праці. Автори проектів поділяться своїм досвідом:
Кейс-конференція має практичний формат, тільки практика і актуальний досвід HR 2019-2020 - все те нове, що з’явилося в HR за останній рік.
Короткий анонс кейсів, що будуть представлені в рамках конференції та програму дивіться на сайті "Премія HR-бренд Україна".
Бронюйте 1 жовтня в календарі, купуйте квитки вже зараз та отримайте потужний заряд натхнення та безцінний запас HR-практик.
Дізнайтеся першими про проривні ідеї та рішення 2020 року!