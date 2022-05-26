Самое горячее направление. Что сейчас происходит возле Северодонецка

Российские войска захватили уже около 95% Луганской области и бросили максимум усилий на оккупацию всего региона. По словам начальника местной областной военной администрации Сергея Гайдая, для этого противник стянул примерно 12,5 тысяч войск. Если падет Северодонецк, то вся область окажется под оккупацией.

Сейчас бои идут в окрестностях города. По словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, российские войска обстреливают Северодонецк из артиллерии и танков, применяя тактику выжженной земли. Противник подобрался к городу с севера и востока, пытается подойти с юга, а также заблокировать "дорогу жизни" - трассу Лисичанск - Бахмут.

По мнению военного аналитика Сергея Грабского, если противнику удастся перекрыть магистраль, это создаст серьезные угрозы для поставок и линий обеспечения к Северодонецку и Лисичанску.

Эксперт Олег Жданов рассказал РБК-Украина, что трасса обстреливается российской артиллерией, но она по-прежнему остается под украинским контролем.

"Мы удерживаем участки вдоль всей трассы. Пока что в Северодонецке в целом мы удерживаем позиции, поэтому на сегодня угрозы взятия города в кольцо нет", - добавил он.