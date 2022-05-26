Найгарячіший напрямок. Що зараз відбувається біля Сєвєродонецька

Російські війська захопили вже близько 95% Луганської області і кинули максимум зусиль на окупацію всього регіону. За словами начальника місцевої обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, для цього противник стягнув приблизно 12,5 тисяч військ. Якщо впаде Сєвєродонецьк, то вся область опиниться під окупацією.

Зараз бої йдуть в околицях міста. За словами спікера Міноборони Олександра Мотузяника, російські війська обстрілюють Сєвєродонецьк з артилерії і танків, застосовуючи тактику випаленої землі. Противник підібрався до міста з півночі і сходу, намагається підійти з півдня, а також заблокувати "дорогу життя" - трасу Лисичанськ - Бахмут.

На думку військового аналітика Сергія Грабського, якщо противнику вдасться перекрити магістраль, це створить серйозні загрози для поставок і ліній забезпечення до Сєвєродонецька і Лисичанська.

Експерт Олег Жданов розповів РБК-Україна, що траса обстрілюється російською артилерією, але вона як і раніше залишається під українським контролем.

"Ми утримуємо ділянки вздовж всієї траси. Поки що в Сєвєродонецьку в цілому ми утримуємо позиції, тому на сьогодні загрози взяття міста в кільце немає", - додав він.