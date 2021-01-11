Найголовніше зараз дотримуватись карантину в супермаркетах, - міністр Британії

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

У Великій Британії занепокоєні поширенням COVID-19 у супермаркетах. Люди порушують правила, не носячи масок під час покупок.

Про це заявив міністр з питань розповсюдження вакцин проти COVID Надхім Захаві, передає Reuters.

За його словами, відповідальність за дотримання карантинних правил лежить на супермаркетах.

"Ми стурбовані тим, що, наприклад, у супермаркетах нам потрібно переконатись, що люди насправді носять маски і дотримуються односторонньої системи", - сказав він.

Він просить дотримуватись карантинних правил.

"Найголовніше, що потрібно зробити зараз, це дотримуватися правил під час походів у супермаркет", - додав Захаві.

Нагадаємо, у Великобританії вводять третій локдаун у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом.

Зазначимо, попередній локдаун в Британії вводили на початку листопада. Він тривав до грудня місяця.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд Великобританії не розглядає введення загальнонаціонального жорсткого карантину в країні.