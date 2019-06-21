ru
ua

На саммите ЕС не смогли избрать главу Еврокомиссии


По словам Туска, ни один из кандидатов не получил большинства голосов

На саммите Европейского совета 20 июня лидерам Евросоюза не удалось избрать нового главу Европейской комиссии. Как информирует РБК-Украина, об этом говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.

По его словам, никому из кандидатов не удалось набрать большинство голосов. Следующая встреча Европейского совета состоится 30 июня.

"А пока я продолжу консультации, в том числе с Европейским парламентом", - сказал Туск.

Как отмечает агенство Reuters, президент Франции Эмманюэль Макрон выступал против кандидатуры Манфреда Вебера, замглавы немецкой партии "Христианско-социальный союз". При этом Вебер получил поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель.

Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что связанные с Российской Федерацией злоумышленники пытались вмешаться в ход выборов в Европейский парламент, которые состоялись в мае 2019 года. В ходе выборов были предприняты широкомасштабные попытки ввести избирателей в заблуждение и снизить явку.

Добавим, в Европарламенте объявили окончательный расклад сил на ближайшие 5 лет в результате выборов, которые прошли 26 мая. Из 751 места в Европарламенте наибольшее количество, 178 мест, получила Европейская народная партия, на втором месте - Прогрессивный альянс социалистов и демократов - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы со 108 мандатами.

Сборная Украины U-20 впервые в истории стала чемпионом мира Украина и Южная Корея назвали стартовые составы на финал молодежного ЧМ-2019
Читать все новости