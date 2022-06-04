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На Саммите Америк обсудят новые санкции против РФ и помощь украинцам, - Трюдо

Джастин Трюдо (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Военная помощь Украине и поддержка украинских переселенцев, а также пути привлечения режима Путина к ответственности за совершенные преступления станут главными темами Саммита Америк, который состоится на следующей неделе в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

"Участники саммита обсудят российское вторжение в Украину и важность тесного сотрудничества с партнерами на обоих американских материках для помощи вынужденно перемещенным украинцам", - отметили в офисе Трюдо.

Саммит Америк соберет глав старн Северной, Центральной и Южной Америк, а также Карибских стран. В 2022 году Саммит Америк пройдет уже в девятый раз.

Напомним, в США весной зафиксировали самый высокий процент поддержки приездов беженцев - американцы выступили за прием украинцев в стране.

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