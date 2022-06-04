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На саміті Америк обговорять нові санкції проти РФ і допомогу українцям, - Трюдо

Джастін Трюдо (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Військова допомога Україні та підтримка українських переселенців, а також шляхи притягнення режиму Путіна до відповідальності за скоєні злочини стануть головними темами саміту Америк, який відбудеться наступного тижня в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

"Учасники саміту обговорять російське вторгнення в Україну і важливість тісної співпраці з партнерами на обох американських материках для допомоги вимушено переміщеним українцям", - зазначили в офісі Трюдо.

Саміт Америк збере глав старн Північної, Центральної та Південної Америк, а також Карибських країн. У 2022 році саміт Америк пройде вже в дев'ятий раз.

Нагадаємо, у США навесні зафіксували найвищий відсоток підтримки приїздів біженців - американці виступили за прийом українців у країні.

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