Саммит Украина-ЕС состоится 1 октября

Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС. Он запланирован на 1 октября.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, на саммите ожидается подписание соглашения о совместном авиационном пространстве.

"Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Британии из Евросоюза эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должна дать Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, было подписано", - отметил Жовква.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС созвал на 18 июня саммит лидеров "Восточного партнерства".