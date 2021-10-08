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Саммит Украина-ЕС: кто будет представлять европейскую сторону

Автор: Дмитрий Левицкий

Во вторник, 12 октября, в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Украину на саммите будет представлять президент Владимир Зеленский, а сегодня стало известно, кто будет представлять ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского совета.

ЕС будут представлять президент Европейского совета Чарльз Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Саммит подтвердит неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также непоколебимую поддержку Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в Евросовете.

Что планируют обсудить:

  • результаты, достигнутые в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС;
  • дальнейшее усиление экономической интеграции в различных сферах;
  • дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • дальнейшее укрепление сотрудничества в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией;
  • сотрудничество в борьбе с последствиями пандемии;
  • саммит Восточного партнерства, который состоится 15 декабря в Брюсселе.
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Саммит Украина - ЕС