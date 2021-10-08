Саммит Украина-ЕС: кто будет представлять европейскую сторону

Во вторник, 12 октября, в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Украину на саммите будет представлять президент Владимир Зеленский, а сегодня стало известно, кто будет представлять ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского совета.
ЕС будут представлять президент Европейского совета Чарльз Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Саммит подтвердит неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также непоколебимую поддержку Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в Евросовете.
Что планируют обсудить: