Саміт Україна-ЄС: хто представлятиме європейську сторону

У вівторок, 12 жовтня, у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Україну на саміті представлятиме президент Володимир Зеленський, а сьогодні стало відомо, хто представлятиме ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської ради.
ЄС будуть представляти президент Європейської ради Чарльз Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Саміт підтвердить незмінну прихильність зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, а також непохитну підтримку Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - зазначили в Єврораді.
Що планують обговорити: