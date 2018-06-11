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Саммит США и Северной Кореи может продлиться два дня, - МИД Сингапура

НовостиПолитика    11.06.2018 - 12:27
Фото: глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан (flickr.com)
Фото: глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан (flickr.com)

В Сингапуре допускают, что саммит может затянуться еще и на среду

Саммит лидеров США и Северной Кореи может продлиться два дня. Об этом заявил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

"Я считаю, что этот саммит является лишь первым шагом в гораздо более длительном и сложном процессе. Тот факт, что это происходит, уже хорошо. Давайте посмотрим, какие соглашения или, по крайней мере, предварительные соглашения стороны достигнут во вторник или позже в среду. Если вы увидите деэскалацию напряженности, которая, надеюсь, в свою очередь будет сопровождаться гарантиями безопасности с обеих сторон, снижением вероятности и повышением перспектив экономического развития, все это будет признаком успеха", - отметил Балакришнан.  

Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын покинет Сингапур через несколько часов после встречи с Трампом. Отметим, встреча политиков запланирована на 09:00 по местному времени (04:00 по Киеву).

 

Президент Южной Кореи не присоединится к саммиту Трампа и Ким Чен Ына
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, саммит, Сингапур  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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