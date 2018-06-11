Саммит США и Северной Кореи может продлиться два дня, - МИД Сингапура

В Сингапуре допускают, что саммит может затянуться еще и на среду

Саммит лидеров США и Северной Кореи может продлиться два дня. Об этом заявил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

"Я считаю, что этот саммит является лишь первым шагом в гораздо более длительном и сложном процессе. Тот факт, что это происходит, уже хорошо. Давайте посмотрим, какие соглашения или, по крайней мере, предварительные соглашения стороны достигнут во вторник или позже в среду. Если вы увидите деэскалацию напряженности, которая, надеюсь, в свою очередь будет сопровождаться гарантиями безопасности с обеих сторон, снижением вероятности и повышением перспектив экономического развития, все это будет признаком успеха", - отметил Балакришнан.

Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын покинет Сингапур через несколько часов после встречи с Трампом. Отметим, встреча политиков запланирована на 09:00 по местному времени (04:00 по Киеву).