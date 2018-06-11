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Саміт США та Північної Кореї може тривати два дні, - МЗС Сінгапуру

НовиниПолітика    11.06.2018 - 12:27
Фото: глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакришнан (flickr.com)
Фото: глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакришнан (flickr.com)

У Сінгапурі допускають, що саміт може затягнутися ще й на середу

Саміт лідерів США та Північної Кореї може тривати два дні. Про це заявив міністр закордонних справ Сінгапуру Вівіан Балакришнан.

"Я вважаю, що цей саміт є лише першим кроком в набагато більш тривалому і складному процесі. Той факт, що це відбувається, вже добре. Давайте подивимося, яких угод або, принаймні, попередніх угод сторони досягнуть у вівторок або пізніше в середу. Якщо ви побачите деескалацію напруженості, яка, сподіваюся, в свою чергу буде супроводжуватися гарантіями безпеки з обох сторін, зниженням ймовірності та підвищенням перспектив економічного розвитку, все це буде ознакою успіху", - зазначив Балакришнан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин залишить Сінгапур за кілька годин після зустрічі з Трампом. Зазначимо, зустріч політиків запланована на 09:00 за місцевим часом (04:00 за Києвом).

 

Президент Південної Кореї не приєднається до саміту Трампа та Кім Чен Ина
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Саміт, Сингапур  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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