Саміт США та Північної Кореї може тривати два дні, - МЗС Сінгапуру

У Сінгапурі допускають, що саміт може затягнутися ще й на середу

Саміт лідерів США та Північної Кореї може тривати два дні. Про це заявив міністр закордонних справ Сінгапуру Вівіан Балакришнан.

"Я вважаю, що цей саміт є лише першим кроком в набагато більш тривалому і складному процесі. Той факт, що це відбувається, вже добре. Давайте подивимося, яких угод або, принаймні, попередніх угод сторони досягнуть у вівторок або пізніше в середу. Якщо ви побачите деескалацію напруженості, яка, сподіваюся, в свою чергу буде супроводжуватися гарантіями безпеки з обох сторін, зниженням ймовірності та підвищенням перспектив економічного розвитку, все це буде ознакою успіху", - зазначив Балакришнан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин залишить Сінгапур за кілька годин після зустрічі з Трампом. Зазначимо, зустріч політиків запланована на 09:00 за місцевим часом (04:00 за Києвом).