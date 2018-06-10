Ким Чен Ын покинет Сингапур через несколько часов после встречи с Трампом, - Reuters

Предварительно лидер КНДР покинет Сингапур всего через пять часов после начала встречи с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует покинуть Сингапур во вторник в 14:00 по местному времени спустя пять часов после начала встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сообщается, что по предварительному распорядку визита лидера КНДР его вылет планируется на 14:00 по местному времени. Отметим, начало встречи с Трампом запланировано на 09:00 по местному времени 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса.

Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на встречу с Трампом. Отметим, накануне американский президент вылетел в Сингапур, заявив, что надеется, что их саммит приведет к "замечательному результату для КНДР и мира". Трамп также заявил, что с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР и чувствует, что "эта возможность не будет потрачена впустую".