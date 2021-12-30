Не саммит. У Путина назвали цель телефонного разговора с Байденом

Сегодня пройдет телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они обсудят актуальные вопросы переговоров о "гарантиях безопасности".

По его словам, главная тема разговора: переговоры о "гарантиях безопасности", которые пройдут после новогодних праздников между Москвой и Вашингтоном.

Он подчеркнул, что это будет телефонный разговор двух президентов, поэтому никакой публичной части не предусмотрено. Песков напомнил, что переговоры пройдут по инициативе президента Путина.

Более того, Песков заявил, что Россия якобы никогда "не была источником напряжения и не была первоисточником напряжения".

"Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора. Мы считаем, что только в ходе переговоров возможно решение тех насущных проблем, которые в изобилии имеются между нами", - подчеркнул он

Что за переговоры о "гарантиях безопасности"

Владимир Путин выступает за нерасширение НАТО на восток. В частности, он против вступления Украины в Альянс и видит в этом "угрозу" для России. Переговоры между США и РФ по этому вопросу пройдут в январе. ЕС уже выступил за присоединение к этим переговорам, потому что считает, что судьбу блока не могут решать без участия Евросоюза.