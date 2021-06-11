UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Саммит НАТО обсудит сотрудничество с Украиной и противодействие России, - Столтенберг

Автор: Дмитрий Левицкий

Лидеры государств НАТО на предстоящем саммите планируют обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией. Также на саммите НАТО будут говорить о противодействии России и Китаю.

Об этом на брифинге для прессы рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы обсудим влияние на нашу безопасность подъема Китая и агрессивного поведения России, а также поддержку наших партнеров - Украины и Грузии", - сказал он.

Столтенберг добавил, что лидеры стран НАТО также планируют объявить об открытии центра новых технологий, а также подтвердить приверженность увеличению военных расходов для защиты мира, основанного на правилах.

Вместе с тем саммит НАТО утвердит новую политику кибернетической и космической обороны Альянса и утвердит политику предотвращения сексуальному насилию в ходе конфликтов.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом и выразил надежду, что НАТО на своем саммите рассмотрит эффективные шаги для сдерживания России.

Как известно, саммит НАТО-2021 пройдет 14 июня в Брюсселе пройдет саммит НАТО-2021. На саммит не пригласили ни Украину, ни других партнеров Альянса, поскольку нынешний формат этого не предусматривает.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины саммитНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаРоссийская Федерация