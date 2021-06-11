Саммит НАТО обсудит сотрудничество с Украиной и противодействие России, - Столтенберг

Лидеры государств НАТО на предстоящем саммите планируют обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией. Также на саммите НАТО будут говорить о противодействии России и Китаю.
Об этом на брифинге для прессы рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы обсудим влияние на нашу безопасность подъема Китая и агрессивного поведения России, а также поддержку наших партнеров - Украины и Грузии", - сказал он.
Столтенберг добавил, что лидеры стран НАТО также планируют объявить об открытии центра новых технологий, а также подтвердить приверженность увеличению военных расходов для защиты мира, основанного на правилах.
Вместе с тем саммит НАТО утвердит новую политику кибернетической и космической обороны Альянса и утвердит политику предотвращения сексуальному насилию в ходе конфликтов.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом и выразил надежду, что НАТО на своем саммите рассмотрит эффективные шаги для сдерживания России.
Как известно, саммит НАТО-2021 пройдет 14 июня в Брюсселе пройдет саммит НАТО-2021. На саммит не пригласили ни Украину, ни других партнеров Альянса, поскольку нынешний формат этого не предусматривает.