Саммит G20 в следующем году пройдет в Саудовской Аравии

Ежегодный саммит стран "Большой двадцатки" (G20) в 2020 году пройдет 21-22 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на саудовское государственное информационное агентство SPA.

Агентство отмечает, что саммит в Эр-Рияде станет первой встречей G20, которая состоится в арабском государстве.

Сообщается, что в повестке саммита запланированы финансовые, экономические и социальные темы, в том числе вопросы энергетики, цифровой экономики, окружающей среды, климата, торговли, сельского хозяйства и другие.

Перед мероприятием в Саудовской Аравии пройдут подготовительные встречи на уровне министров и высокопоставленных правительственных чиновников из стран-членов G20, для представителей гражданского общества и международных организаций.

Отметим, в 2019 году саммит "Большой двадцатки" пройдет 28-29 июня в японской Осаке.

Напомним, в 2018 году по итогам саммита G20, проходившего в Буэнос-Айресе, лидеры стран-участниц приняли итоговую декларацию, в которой подтвердили готовность добиваться устойчивого роста экономики, договорились о необходимости реформирования Всемирной торговой организации и борьбе с терроризмом в интернете.