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Саммит G20 пройдет в онлайн-формате

Эр-Рияд, Понедельник 28 сентября 2020 09:16
Саммит G20 пройдет в онлайн-формате
Фото: саммит G20 (twitter.com/ashoswai)
Автор: РБК-Украина

Встреча лидеров G20 пройдет в формате видео. Она намечена на 20-21 ноября текущего года.

Об этом говорится в совместном заявлении стран.

Председательствовать на саммите будет король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

"Предстоящий саммит G20 будет сосредоточен на защите жизни людей и восстановлении экономического роста. Для этого будут рассмотрены вскрывшиеся во время пандемии уязвимые места и заложены основы для светлого будущего", - говорится в заявлении.

Отметим, "Большая двадцатка" - это клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Участниками являются 20 крупнейших национальных экономик.

Напомним, G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.

РБК-Украина писало, что генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран "Большой двадцатки" в связи с глобальной пандемией коронавируса.

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