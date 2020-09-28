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Саміт G20 пройде в онлайн-форматі

Ер-Ріяд, Понеділок 28 вересня 2020 09:16
Саміт G20 пройде в онлайн-форматі
Фото: саміт G20 (twitter.com/ashoswai)
Автор: РБК-Україна

Зустріч лідерів G20 пройде у форматі відео. Вона намічена на 20-21 листопада поточного року.

Про це йдеться в спільній заяві країн.

Головувати на саміті буде король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд.

"Майбутній саміт G20 буде зосереджений на захист життя людей і відновлення економічного зростання. Для цього будуть розглянуті вразливі місця, які розкрилися під час пандемії, і закладені основи для світлого майбутнього", - йдеться в заяві.

Зазначимо, "Велика двадцятка" - це клуб урядів і глав центральних банків країн з найбільш розвиненою і економікою, що розвивається. Учасниками є 20 найбільших національних економік.

Нагадаємо, G20 виділить понад 21 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом.

РБК-Україна писало, що генсек ООН Антоніу Гутерріш звернувся до лідерів країн "Великої двадцятки" у зв'язку з глобальною пандемією коронавірусу.

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