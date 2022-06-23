Саммит ЕС. Переговоры о статусе для Украины идут сложнее, чем ожидалось, - журналист

На саммите лидеров Евросоюза переговоры о статусе кандидата на вступление для Украины идут сложнее, чем ожидалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Переговоры о предоставлении статуса кандидата для Украины и Молдовы оказались немного более сложными в Европейском совете, чем предполагалось, поскольку некоторые страны также хотят получить статус кандидата для Боснии и Герцеговины", - отметил он.

Отметим, сегодня лидеры стран-участниц Евросоюза должны объявить о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. РБК-Украина писало, что этот статус даст нашей стране.

Перед началом саммита Европейский парламент принял резолюцию с призывом дать Украине статус кандидата.

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