Саммит АСЕАН в мае будет "историческим". Обсудят войну РФ с Украиной, - советник Госдепа

На предстоящем саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Вашингтоне будет поднята тема российской полномасштабной агрессии против Украины, и американская сторона призовет лидеров стран-участниц встречи поддержать политику США изоляции и наказания Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление советника Госдепартамента Дерека Шолле в интервью " Голосу Америки ".

Он отметил, что специальная встреча АСЕАН в мае "будет историческим саммитом"

"Это будет первый раз, когда лидеры стран АСЕАН смогут встретиться здесь, в Вашингтоне, и это будет самая большая встреча лидеров в Вашингтоне с тех пор, как началась пандемия", - рассказал Шолле.

В ходе встречи США призовут лидеров стран АСЕАН к солидарности с Украиной и, по примеру Штатов, к санкциям в отношение РФ.

"Наше обращение к союзникам и друзьям АСЕАН - это то же самое обращение, которое мы делаем ко всем нашим союзникам и друзьям по всему миру: совершенно четко ясно, на чьей стороне нужно быть по поводу того, что Россия делает в Украине", - подчеркивает представитель Госдепа.

Шолле добавил, что Вашингтон хочет, чтобы "друзья из АСЕАН поддержали нашу политику изоляции и наказания России".