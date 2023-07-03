На саміті у Вільнюсі потрібне чітке зелене світло для вступу України до НАТО, - Подоляк

На цьогорічному саміті НАТО у Вільнюсі Україна має чітке зелене світло для вступу до Альянсу та подальшої військової підтримки.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

За його словами, цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі перевершує за своїм значенням усі попередні саміти. Подоляк вважає, що політичні лідери країн Альянсу мають усвідомлювати свою буквальну глобальну й історичну відповідальність перед планетою та кількість очей, що уважно стежать за ними.

Радник заявив, що Альянсу необхідно продемонструвати сталеву волю, нерозривну єдність і силу духу та надихнути усіх членів НАТО.

"Цього можна досягти не яскравими промовами, а лише конкретними рішеннями: потрібне чітке зелене світло для вступу України до НАТО в осяжній часовій перспективі та конкретні масштабні рішення щодо посилення військової підтримки українських захисників", - написав він.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, під час повномасштабного російського вторгнення Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени НАТО та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували, що Україна не приєднається до Альянсу, поки триває війна.

Надаємо, що 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Українська влада зазначає, що хоче отримати від Альянсу сигнал, зокрема чіткий графік вступу чи гарантії безпеки.

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