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На саміті НАТО оголосили Росію "загрозою для Європи" та зобов'язалися підтримувати Україну

Фото: НАТО продовжить надавати Україні військову підтримку (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

За підсумками саміту НАТО у Гаазі 25 червня країни-члени Альянсу домовилися не припиняти та збільшувати підтримку України. При цьому у декларації немає засудження дій РФ, але є визначення Росії, як "загрози для безпеки Європи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумкову декларацію НАТО.

Так, у декларації зазначається, що члени Альянсу підтверджують продовження надання Україні військової підтримки. В тому числі підтримка буде надаватися у вигляді інвестицій в українську оборонну промисловість.

"Союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій, і з цією метою включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку витрат Союзників на оборону", - сказано у документі.

Можна відзначити, що вперше з 2022 року в підсумковій декларації НАТО відсутнє засудження російської війни проти України. Окрім цього, у документі немає згадки про "незворотний шлях України до НАТО".

З іншого боку, Росію назвали "довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці". При цьому у тексті декларації учасники НАТО поставили Кремль у списку загроз разом із загрозою від тероризму.

Саміт НАТО у Гаазі

Нагадаємо, що 24 червня у нідерландському місті Гаага розпочався щорічний 76-й саміт НАТО. А 25 червня пройшла його пленарна сесія. Члени Альянсу домовилися збільшити витрати на оборону до стелі у 5% ВВП.

Говорили й про підтримку України, вже є деякі рішення. Норвегія придбає для України безпілотники на суму в 640 мільйонів євро.

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НАТО