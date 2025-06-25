На саміті НАТО оголосили Росію "загрозою для Європи" та зобов'язалися підтримувати Україну

Так, у декларації зазначається, що члени Альянсу підтверджують продовження надання Україні військової підтримки. В тому числі підтримка буде надаватися у вигляді інвестицій в українську оборонну промисловість.

"Союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій, і з цією метою включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку витрат Союзників на оборону", - сказано у документі.

Можна відзначити, що вперше з 2022 року в підсумковій декларації НАТО відсутнє засудження російської війни проти України. Окрім цього, у документі немає згадки про "незворотний шлях України до НАТО".

З іншого боку, Росію назвали "довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці". При цьому у тексті декларації учасники НАТО поставили Кремль у списку загроз разом із загрозою від тероризму.