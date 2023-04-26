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На саміті G7 можуть підписати документ про ядерне роззброєння, - ЗМІ

Фото: на саміті G7 можуть підписати документ про ядерне роззброєння (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Уряд Японії хоче запропонувати країнам G7 підписання документу щодо ядерного роззброєння та нерозповсюдження на саміті, що відбудеться 19 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Згідно до інформації їхніх джерел, в документі йтиметься про необхідність прискорення ядерного роззброєння та неприпустимість розповсюдження ядерної зброї. Зараз ведуться переговори щодо цього питання з лідерами "Великої сімки".

Основними питаннями порядку денного саміту мають стати війна в Україні, ядерне роззброєння та нерозповсюдження, а також ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні й агресивна військова активність Китаю.

Зазначимо, що на думку голови Міноборони України Олексія Резнікова, після того, як Росія напала на Україну, навряд чи якась країна добровільно відмовиться від ядерної зброї.

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