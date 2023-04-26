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На саммите G7 могут подписать документ о ядерном разоружении, - СМИ

Фото: на саммите G7 могут подписать документ о ядерном разоружении (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Правительство Японии хочет предложить странам G7 подписание документа по ядерному разоружению и нераспространению на саммите, который состоится 19 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Согласно информации их источников, в документе речь пойдет о необходимости ускорения ядерного разоружения и недопустимости распространения ядерного оружия. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу с лидерами "Большой семерки".

Основными вопросами повестки дня саммита должна стать война в Украине, ядерное разоружение и нераспространение, а также ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе и агрессивная военная активность Китая.

Отметим, что, по мнению главы Минобороны Украины Алексея Резникова, после того, как Россия напала на Украину, вряд ли какая-то страна добровольно откажется от ядерного оружия.

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