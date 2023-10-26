На саміті ЄС обговорять ембарго на російські алмази, - ЗМІ

На саміті Європейського союзу в Брюсселі 26-27 жовтня лідери держав-членів блоку обговорюватимуть новий пакет санкцій проти Росії. Одним з головних питань буде, зокрема, заборона імпорту російських алмазів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

За словами високопосадовця ЄС, до 12-го пакета мають увійти санкції не тільки щодо російських алмазів, а й щодо алюмінію, а також подальші обмеження на постачання товарів подвійного призначення.

Він зазначив, що ЄС тісно співпрацює з Україною в питанні розпізнавання компонентів, виявлених у російській зброї та боєприпасах.

"Неймовірно, але в них знаходять навіть чіпи від холодильників", - сказав чиновник.

Крім того, істотною частиною нового пакета санкцій буде механізм щодо запобігання їхнього обходу.

Також посадовці Євросоюзу запевняють, що Україна залишається для нього пріоритетом, попри загострення конфлікту на Близькому Сході. Так, лідери обговорять довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2024-2027 роки та закладений у нього фонд допомоги Україні на 50 млрд євро, а також його структуру.

Санкції проти російських алмазів

Нагадаємо, Україна неодноразово закликала своїх союзників з Євросоюзу і не тільки заборонити імпорт російських алмазів.

І нещодавно прем'єр-міністр Бельгії оголосив про те, що Євросоюз близький до запровадження таких санкцій.

Вчора повідомлялося, що країни "Великої сімки" планують анонсувати заборону імпорту російських алмазів вже до кінця жовтня.