ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На саміті ЄС обговорять ембарго на російські алмази, - ЗМІ

Четвер 26 жовтня 2023 11:15
UA EN RU
На саміті ЄС обговорять ембарго на російські алмази, - ЗМІ Фото: на саміті ЄС обговорять ембарго на російські алмази (flick.com/libereurope)
Автор: Тетяна Степанова

На саміті Європейського союзу в Брюсселі 26-27 жовтня лідери держав-членів блоку обговорюватимуть новий пакет санкцій проти Росії. Одним з головних питань буде, зокрема, заборона імпорту російських алмазів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами високопосадовця ЄС, до 12-го пакета мають увійти санкції не тільки щодо російських алмазів, а й щодо алюмінію, а також подальші обмеження на постачання товарів подвійного призначення.

Він зазначив, що ЄС тісно співпрацює з Україною в питанні розпізнавання компонентів, виявлених у російській зброї та боєприпасах.

"Неймовірно, але в них знаходять навіть чіпи від холодильників", - сказав чиновник.

Крім того, істотною частиною нового пакета санкцій буде механізм щодо запобігання їхнього обходу.

Також посадовці Євросоюзу запевняють, що Україна залишається для нього пріоритетом, попри загострення конфлікту на Близькому Сході. Так, лідери обговорять довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2024-2027 роки та закладений у нього фонд допомоги Україні на 50 млрд євро, а також його структуру.

Санкції проти російських алмазів

Нагадаємо, Україна неодноразово закликала своїх союзників з Євросоюзу і не тільки заборонити імпорт російських алмазів.

І нещодавно прем'єр-міністр Бельгії оголосив про те, що Євросоюз близький до запровадження таких санкцій.

Вчора повідомлялося, що країни "Великої сімки" планують анонсувати заборону імпорту російських алмазів вже до кінця жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саміт ЄС Евросоюз Санкції проти Росії
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ