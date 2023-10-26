На саммите ЕС обсудят эмбарго на российские алмазы, - СМИ

На саммите Европейского союза в Брюсселе 26-27 октября лидеры государств-членов блока будут обсуждать новый пакет санкций против России. Одним из главных вопросов будет, в частности, запрет на импорт российских алмазов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, в 12-й пакет должны войти санкции не только в отношении российских алмазов, но и в отношении алюминия, а также дальнейшие ограничения на поставку товаров двойного назначения.

Он отметил, что ЕС тесно сотрудничает с Украиной по вопросу распознавания компонентов, обнаруженных в российском оружии и боеприпасах.

"Невероятно, но у них находят даже чипы от холодильников", - сказал чиновник.

Кроме того, существенной частью нового пакета санкций будет механизм предотвращения их обхода.

Также чиновники Евросоюза уверяют, что Украина остается для него приоритетом, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Лидеры обсудят долгосрочный бюджет Евросоюза на 2024-2027 годы и заложенный в него фонд помощи Украине на 50 млрд евро, а также его структуру.

Санкции против российских алмазов

Напомним, Украина не раз призывала своих союзников из Евросоюза и не только запретить импорт российских алмазов.

И недавно премьер-министр Бельгии объявил о том, что Евросоюз близок к введению таких санкций.

Вчера сообщалось, что страны "Большой семерки" планируют анонсировать запрет импорта российских алмазов уже до конца октября.