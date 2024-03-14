Саміт України з Латинською Америкою. У МЗС назвали мету

Анонсований саміт України з Латинською Америкою - це досягнення українського та аргентинського президентів. Ідея такого зародилася в ході візиту Володимира Зеленського на інавгурацію Хав'єра Мілея.

Про це розповіла в розмові з РБК-Україна заступниця міністра закордонних справ Ірина Боровець.

"Вони провели зустріч. Народилася ця ідея, а Аргентина запропонувала бути господаркою цього саміту. Зараз ми опрацьовуємо з аргентинською стороною це", - зазначила вона.

За словами Боровець, для Києва цей саміт - не просто шанс зібрати лідерів країн Латинської Америки за одним столом, щоб розповісти про російську агресію та українську формулу миру, але й можливість пояснити країнам регіону користь від співробітництва з Україною.

"Це один з фокусів саміту. Цей саміт не лише про Україну. Цей саміт про те, що Україна може зробити для регіону. А цей регіон величезний - це 33 країни. Це три "тигри", як Мексика, Бразилія та Аргентина, які є членами G20", - пояснила заступниця міністра.

Україна після повномасштабного вторгнення активно працювала над розвитком відносин з Латинською Америкою, щоб повернути країни регіону на свій бік та максимально ізолювати Росію на міжнародній арені. У січні цього року в Україні запрацювала Латиноамериканська стратегія і, за словами Боровець, цьогоріч цей регіон буде у фокусі української дипломатії.

"Якщо говорити про Латинську Америку, то цього року вона у фокусі уваги, як минулого року була Африка. В Африці вже деякі процеси запустилися, а Латинська Америка - один з пріоритетів, де має відбутися прорив цього року", - сказала вона РБК-Україна.

Зокрема, в цьогорічних планах України - розширення дипломатичної присутності в регіоні. На сьогодні в Латинській Америці працює всього шість посольств, які покривають відразу по декілька країн регіону, але кількість дипломатичних представництв буде збільшуватися. За словами Боровець, нові посольства з’являться у кількох країнах, які займають перші місця за ВВП в регіоні або мають у себе штаб-квартири міжнародних організацій.

Саміт підтримки Латинської Америки

Нагадаємо, Володимир Зеленський 10 грудня 2023 року приїхав до Аргентини на інавгурацію президента Хав'єр Мілея.

Наприкінці лютого 2024 року президент Аргентини Хав'єр Мілей заявив, що планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України наприкінці цього року.

Плани Мілея різко відрізняють його від інших регіональних лідерів, таких як бразилець Луїс Інасіу Лула да Сілва та мексиканець Андрес Мануель Лопес Обрадор, які займають більш нейтральну позицію щодо війни Росії проти України.