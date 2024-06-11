Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде

Хто зі світових лідерів приїде на саміт

Еммануель Макрон

Ще минулого тижня Єлисейський палац підтвердив участь французького президента. На саміті Париж розширить політичну та дипломатичну підтримку України.

"Я буду у Швейцарії", - заявив Макрон на нещодавній прес-конференції з українським президентом Володимиром Зеленським.

Він також назвав майбутній саміт важливим етапом, щоб побудувати довгостроковий мир. І висловив сподівання, що до Швейцарії приїде якнайбільше світових лідерів.

Олаф Шольц

Німецький канцлер підтвердив участь ще місяць тому. Його прес-служба за підсумками телефонної розмови із Зеленським зазначила, що офіційний Берлін підтримує саміт. Більше того, Шольц обіцяв залишатися в тісному контакті попрацювати над залученням інших лідерів.

Напередодні саміту він заявив про те, що "невтомно працює" над досягненням справедливого миру.

"Володимир Путін має усвідомити, що не зможе виграти свою жорстоку кампанію... Політика світу означає, що ми підтримуємо Україну", - наголосив канцлер.

Шольц додав, що на полях саміту проводитиме кампанію серед представників Азії, Африки та Південної Америки, щоб дати зрозуміти РФ, що міжнародне право залишається пріоритетом, і Росія має припинити свою загарбницьку війну.

Фуміо Кісіда

Японський прем'єр відвідає саміт країн G7, який відбудеться 13-15 червня в італійському місті Брінзіді. Також приїде на Глобальний саміт миру.

За словами секретаря уряду Японії Есімаса Хаясі, на полях зустрічі G7 із запрошеним президентом Зеленським обговорять нову допомогу, включаючи використання відсотків за замороженими активами Росії та посилення санкцій. Після цього продовжаться контакти у Швейцарії.

"Це важлива зустріч, яка покаже, що міжнародна спільнота підтримує зусилля України", - прокоментував Хаясі саміт миру.

Джастін Трюдо

Канадський прем'єр анонсував участь у Глобальному саміті миру ще у травні.

"Перший саміт миру для України відбудеться у червні, і Канада візьме в ньому участь. Я з нетерпінням чекаю на можливість приєднатися до інших світових лідерів для досягнення нашої спільної мети - справедливого і міцного миру для України", - написав він у своєму мікроблозі в соцмережі X.

Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель

Участь президентки Єврокомісії цими днями підтвердив представник ЄК Ерік Мамер.

"З 15 по 16 червня Урсула фон дер Ляєн - у Люцерні та візьме участь у саміті миру по Україні, організованому Швейцарією", - оголосив він.

Президент Європейської ради Шарль Мішель говорив про свою участь ще у травні під час дзвінка до президента Зеленського.

"Я закликаю всіх світових лідерів підтримати ці мирні зусилля Швейцарії", - додав він.

Зазначимо, з європейських лідерів участь підтвердили шведський прем'єр Ульф Крістерссон, нідерландський прем'єр Марк Рютте, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, іспанський прем'єр Педро Санчес та інші.

Крім того, відомо, що на саміт приїде Вселенський патріарх Варфоломій.

Хто зі світових лідерів не приїде на саміт

Джо Байден

Американський президент відвідає саміт G7, але не приїде до Швейцарії. Як заявили у Білому домі, делегацію США очолить віце-президентка Камала Харріс.

Вона від імені адміністрації президента підтримає зусилля України щодо досягнення справедливого миру. Також участь у саміті візьме радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Джоджія Мелоні

Лідер ще однієї країни "Великої сімки", яка не приїде на швейцарську зустріч. Італійську делегацію очолить міністр закордонних справ.

"Я буду на мирній конференції України у Швейцарії", - підтвердив Антоніо Таяні в ефірі одного з місцевих телеканалів.

Сі Цзіньпін

Участь китайського лідера з самого початку виглядала малоймовірною По-перше, Сі Цзіньпін рідко бере участь у подібних форумах. По-друге, його демонстративний нейтралітет стосовно російсько-української війни швидше каже про підтримку Москви.

Як заявила прес-секретарка МЗС Мао Нін, китайської делегації взагалі не буде у Швейцарії. Оскільки Пекін вимагав "рівноправної участі" Росії.

"Ми поінформували сторони про занепокоєння Китаю. Ми продовжуватимемо сприяти миру та переговорам по-своєму, підтримувати комунікацію з усіма сторонами та спільно створювати умови для політичного врегулювання "української кризи", - додала вона.

Ентоні Альбанезе

Австралія братиме участь у саміті, але не на рівні прем'єра Ентоні Альбанезе. Повідомляється, що він та міністерка закордонних справ Пенні Вонг цими днями прийматимуть китайського прем'єра Лі Цяна.

Австралійську делегацію у Швейцарії очолить міністр державних послуг та національної системи страхування з інвалідності Білл Шортен. Несподіваний вибір було зроблено, незважаючи на прохання Києва забезпечити представництво хоч би на рівні віце-прем'єра.

"Шортен навіть не входить до урядового комітету з національної безпеки, що робить це призначення вкрай заплутаним та неадекватним для будь-кого, хто на нього дивиться", - зазначив представник опозиції Саймон Бірмінгем.

Хав'єр Мілей

Лідер ще однієї країни G20 не приїде на саміт миру. Хоча буде на зустрічі G7 в Італії. Як пишуть аргентинські ЗМІ, рішення було підтверджено під час дипломатичних консультацій.

Хав'єра Мілея запрошував особисто президент Зеленський. Який, нагадаємо, у грудні 2023 року був присутній на його інавгурації.

Спочатку планувалося 10-денне турне Мілея Європою. Але, як стало відомо, він вирішив поділити поїздку на дві частини. І це нібито пов'язано з національними святами в Аргентині - 17 червня Національний день латиноамериканської свободи та 20 червня День прапора.

Лула да Сілва

Бразильський президент проігнорує саміт. Очікується, що бразильську делегацію очолить посол у Швейцарії Фонсека Буцці і такий рівень представництва обрано, оскільки на зустрічі не буде росіян.

Місцеві ЗМІ пишуть, що Лула да Сілва не має наміру відправляти представників першого ешелону, таких як міністр закордонних справ Мауро Вієйра або головний радник із міжнародних справ Селсу Аморім. Ідея полягає в тому, щоб забезпечити присутність когось, хто не уповноважений приймати рішення.

Нарендра Моді

Індійський прем'єр ще у травні казав, що його країна візьме участь у саміті. Але наголошував, що рівень представництва залежить від часу, логістики та паралельних зобов'язань.

Місцеві ЗМІ зазначають, що на швейцарську зустріч від Нью-Делі поїдуть урядовці низького рангу. Можливо, секретар міністерства закордонних справ чи заступник радника національної безпеки.

Реджеп Таїп Ердоган

Як стало відомо, турецький президент також не поїде на саміт миру. Делегацію Туреччини очолить міністр закордонних справ Хакан Фаїдан.

У президентській канцелярії заявили, що присутність глави МЗС - це "достатній захід".

Зазначимо, із країн-членів G20 зустріч у Швейцарії проігнорують Мексика та Саудівська Аравія.