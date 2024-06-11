Саммит мира по Украине. Кто из мировых лидеров приедет в Швейцарию, а кого точно не будет

Кто из мировых лидеров приедет на саммит

Эммануэль Макрон

Еще на прошлой неделе Елисейский дворец подтвердил участие французского президента. На саммите Париж расширит политическую и дипломатическую поддержку Украины.

"Я буду в Швейцарии", - заявил Макрон на недавней пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он также назвал предстоящий саммит важным этапом, чтобы выстроить долгосрочный мир. И выразил надежду, что в Швейцарию приедут как можно больше мировых лидеров.

Олаф Шольц

Немецкий канцлер подтвердил участие еще месяц назад. Его пресс-служба по итогам телефонного разговора с Зеленским отметила, что официальный Берлин поддерживает саммит. Более того Шольц обещал оставаться в тесном контакте поработать над привлечением других лидеров.

Накануне саммита он выступил с заявлением о том, что "неутомимо работает" над достижением справедливого мира.

"Владимир Путин должен осознать, что не сможет выиграть свою жестокую кампанию… Политика мира означает, что мы поддерживаем Украину", - отметил канцлер.

Шольц добавил, что на полях саммита будет проводить кампанию среди представителей Азии, Африки и Южной Америки, чтобы дать понять РФ, что международное право остается приоритетом, и Россия должна прекратить свою захватническую войну.

Фумио Кисида

Японский премьер посетит саммит стран G7, который пройдет 13-15 июня в итальянском городе Бринзиди. А также приедет на Глобальный саммит мира.

По словам секретаря правительства Японии Эсимаса Хаяси, на полях встречи G7 с приглашенным президентом Зеленским обсудят новую помощь, включая использование процентов по замороженным активам России и ужесточение санкций. После чего продолжатся контакты в Швейцарии.

"Это важная встреча, которая покажет, что международное сообщество поддерживает усилия Украины", - прокомментировал Хаяси саммит мира.

Джастин Трюдо

Канадский премьер анонсировал участие в Глобальном саммите мира еще в мае.

"Первый саммит мира для Украины состоится в июне, и Канада примет в нем участие. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к другим мировым лидерам для достижения нашей общей цели - справедливого и прочного мира для Украины", - написал он в своем микроблоге в соцсети X.

Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель

Участие президента Еврокомиссии на днях подтвердил представитель ЕК Эрик Мамер.

"С 15 по 16 июня Урсула фон дер Ляйен - в Люцерне и примет участие в саммите мира по Украине, организованном Швейцарией", - объявил он.

Президент Европейского совета Шарль Мишель говорил о своем участие еще в мае во время звонка президенту Зеленскому.

"Я призываю всех мировых лидеров поддержать эти мирные усилия Швейцарии", - добавил он.

Отметим, из европейских лидеров участие подтвердили шведский премьер Ульф Кристерссон, нидерландский премьер Марк Рютте, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, испанский премьер Педро Санчес и другие.

Кроме того, известно, что на саммит приедет Вселенский патриарх Варфоломей.

Кто из мировых лидеров не приедет на саммит

Джо Байден

Американский президент посетит саммит G7, но не приедет в Швейцарию. Как заявили в Белом доме, делегацию США возглавит вице-президент Камала Харрис.

Она от лица администрации президента поддержит усилия Украины по достижению справедливого мира. Также участие в саммите примет советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Джоджия Мелони

Лидер еще одной страны "Большой семерки", который не приедет на швейцарскую встречу. Итальянскую делегацию возглавит министр иностранных дел.

"Я буду на мирной конференции Украины в Швейцарии", - подтвердил на днях Антонио Таяни в эфире одного из местных телеканалов.

Си Цзиньпин

Участие китайского лидера изначально выглядело маловероятно. Во-первых, Си Цзиньпин редко принимает участие в подобных форумах. Во-вторых, его демонстративный нейтралитет по отношению к российско-украинской войне скорее говорит о поддержке Москвы.

Как заявила пресс-секретарь МИД Мао Нин, китайской делегации вообще не будет в Швейцарии. Поскольку Пекин требовал "равноправного участия" России.

"Мы проинформировали стороны о беспокойстве Китая. Мы будем продолжать способствовать миру и переговорам по-своему, поддерживать коммуникацию со всеми сторонами и совместно создавать условия для политического урегулирования "украинского кризиса", - добавила она.

Энтони Альбанезе

Австралия будет участвовать в саммите, но не на уровне премьера Энтони Альбанезе. Сообщается, что он и министр иностранных дел Пенни Вонг в эти дни принимают китайского премьера Ли Цяна.

Австралийскую делегацию в Швейцарии возглавит министр государственных услуг и национальной системы страхования по инвалидности Билл Шортен. Неожиданный выбор был сделан, несмотря на просьбу Киева обеспечить представительство хотя бы на уровне вице-премьера.

"Шортен даже не входит в правительственный комитет по национальной безопасности, что делает это назначение крайне запутанным и неадекватным для любого, кто на него смотрит", - отметил представитель оппозиции Саймон Бирмингем.

Хавьер Милей

Лидер еще одной страны G20 не приедет на саммит мира. Хотя будет на встрече G7 в Италии. Как пишут аргентинские СМИ, решение было подтверждено во время дипломатических консультаций.

Хавьера Милея приглашал лично президент Зеленский. Который, напомним, в декабре 2023 года присутствовал на его инаугурации.

Изначально планировалось 10-дневное турне Милея по Европе. Но, как стало известно, он решил разделить поездку на две части. И это якобы связано с национальными праздниками в Аргентине - 17 июня Национальный день латиноамериканской свободы и 20 июня День флага.

Лула да Силва

Бразильский президент проигнорирует саммит. Ожидается, что бразильскую делегацию возглавит посол в Швейцарии Фонсека Буцци, и такой уровень представительства выбран, поскольку на встрече не будет россиян.

Местные СМИ пишут, что Лула да Силва не намерен отправлять представителей первого эшелона, таких как министр иностранных дел Мауро Виейра или главный советник по международным делам Селсу Аморим. Идея заключается в том, чтобы обеспечить присутствие кого-то, кто не уполномочен принимать решения.

Нарендра Моди

Индийский премьер еще в мае говорил, что его страна примет участие в саммите. Но подчеркивал, что уровень представительства зависит от времени, логистики и параллельных обязательств.

Местные СМИ отмечают, что на швейцарскую встречу от Нью-Дели поедут чиновники низкого ранга. Возможно, секретарь министерства иностранных дел или заместитель советника по национальной безопасности.

Реджеп Тайип Эрдоган

Как стало известно, турецкий президент тоже не поедет на саммит мира. Делегацию Турции возглавит министр иностранных дел Хакан Фаидан.

В президентской канцелярии заявили, что присутствие главы МИД - это "достаточная мера".

Отметим, из стран-членов G20 встречу в Швейцарии проигнорируют Мексика и Саудовская Аравия.