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Саміт НАТО у Вільнюсі став явною поразкою для Путіна, - прем'єр Португалії

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Середа 12 липня 2023 21:27
Саміт НАТО у Вільнюсі став явною поразкою для Путіна, - прем'єр Португалії Фото: прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Саміт НАТО у Вільнюсі залишив чіткий сигнал Володимиру Путіну, що стало "явною поразкою" для російського диктатора.

Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SIC Notícias .

"Якщо він мав намір розділити НАТО, то насправді НАТО було єдиним. Якщо він мав намір послабити НАТО, то воно стало сильнішим. Якщо хотів віддалити Україну, то тепер вона ближче до НАТО, ніж раніше", - сказав він.

Коста заявив, що Португалія схвалила гарантії безпеки, надані Україні країнами "Великої сімки".

"Декларація відкриває період, з якого почнуться контакти між партнерами, щоб визначити ступінь участі кожного з них у майбутніх гарантіях безпеки України", - заявив він.

При цьому Коста додав, що говорити про те, яку підтримку надасть Португалія, поки "передчасно".

"Ми прагнемо зробити свій внесок у безпеку України у найрізноманітніші способи, ми робимо це з військового погляду, з фінансового, політичного, дипломатичного, а також з погляду надання обладнання та за допомогою навчання, зокрема, зараз пілотів F-16", - додав він.

Результати саміту НАТО

Протягом двох днів з 11 по 12 липня у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Учора країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:

Також сьогодні лідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію щодо гарантій безпеки для України. G7 обіцяє довгостроково підтримувати нашу країну у сфері безпеки та економічної сфери.

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