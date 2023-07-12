Саммит НАТО в Вильнюсе стал явным поражением для Путина, - премьер Португалии

Саммит НАТО в Вильнюсе оставил четкий сигнал Владимиру Путину, что стало "явным поражением" для российского диктатора.

Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Коста, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SIC Notícias .

"Если он намеревался разделить НАТО, то на самом деле НАТО было единым. Если он намеревался ослабить НАТО, то оно стало сильнее. Если хотел отдалить Украину, то теперь она ближе к НАТО, чем раньше", - сказал он.

Коста заявил, что Португалия одобрила гарантии безопасности, предоставленные Украине странами "Большой семерки".

"Декларация открывает период, с которого начнутся контакты между партнерами, чтобы определить степень участия каждого из них в будущих гарантиях безопасности Украины", - заявил он.

При этом Коста добавил, что говорить о том, какую поддержку окажет Португалия. пока "преждевременно".

"Мы стремимся внести свой вклад в безопасность Украины самыми разными способами, мы делаем это с военной точки зрения, с финансовой, политической, дипломатической, а также с точки зрения предоставления оборудования и посредством обучения, в частности, сейчас пилотов F-16", - добавил он.

Результаты саммита НАТО

В течение двух дней, с 11 по 12 июля, в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Вчера страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

многолетней программе помощи Украине;

создании органа Совет Украина - НАТО;

отмене требования по выполнению ПДЧ.

Также сегодня лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию о гарантиях безопасности для Украины. G7 обещает долгосрочно поддерживать нашу страну в сфере безопасности и экономической сфере.

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