Саміт НАТО у Вільнюсі наблизить Україну до членства в Альянсі, - глава МЗС Литви

"Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі вкрай важливо обговорити з нашими стратегічними партнерами і друзями можливі результати саміту і домовитися про те, як ми можемо зміцнити практичне і політичне партнерство НАТО-Україна і ще більше зміцнити безпеку східного флангу", - заявив він на зустрічі з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Ландсбергіс наголосив, що Україна обов'язково вступить до Північноатлантичного альянсу.

"Україна щиро прагне виконати вимоги Альянсу і приєднається до цього клубу, який також забезпечує безпеку Литви", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна очікує, що на наступному саміті НАТО буде підписано документ щодо гарантій безпеки.

Крім того, раніше прем'єр Британії Ріші Сунак заявляв, що очікує на закінчення розробки гарантій безпеки для України до саміту НАТО в липні.

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